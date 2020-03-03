Menu
Account
Sign In

2016 Mercedes-Benz SLK350

SLK 350 + GARANTIE + MAGS AMG + NAVI + W

Watch This Vehicle

2016 Mercedes-Benz SLK350

SLK 350 + GARANTIE + MAGS AMG + NAVI + W

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4796574
  2. 4796574
  3. 4796574
  4. 4796574
  5. 4796574
Contact Seller

$29,989

+ taxes & licensing

  • 48,115KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4796574
  • Stock #: 9332u
  • VIN: wddpk5ha1gf118946
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Blanc
Body Style
Coupe
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/MercedesBenz-SLK350-2016-id7730792.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ NAVIGATION
+ MAGS AMG
+ TOIT CONVERTIBLE EN VERRE
+ SYSTME AUDIO HARMAN KARDON
+ CUIR
+ SIÈGE AVANTS ÉLECTRIQUES
+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION BI-ZONES AUTOMATIQUE THERMOSTATIQUE
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ COMMANDE VOCALE
+ RÉTROVISEURS CHAUFFANTS
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ FOG LIGHTS ET BIEN PLUS !!

CETTE MERCEDES POSSÈDE UN MOTEUR V6 3,5L DE 302 CH ET 273 LBS DE COUPLE, PERMETTANT UNE CONDUITE DYNAMIQUE ET UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE ! ELLE EST RECONNUE POUR SA SILHOUETTE À LA FOIS ÉLÉGANTE ET AGRESSIVE, SON HABITACLE LUXUEUX BIEN ÉQUIPÉ DE PLUS QUE SA FIABILITÉ !! A VOIR ABSOLUMENT !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Phares haute intensité
  • Siège mémoire
  • Barre de sécurité
  • Transmission Automatique - 7 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Hyundai Drummondville

2018 Hyundai Santa F...
 78,111 KM
$19,489 + tax & lic
2016 Honda CR-V EX-L...
 63,771 KM
$19,489 + tax & lic
2013 Ford F-150 XLT ...
 86,954 KM
$18,989 + tax & lic
Hyundai Drummondville

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-478-XXXX

(click to show)

819-478-8148

Send A Message