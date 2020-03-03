2016 Mercedes-Benz SLK350

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *
+ NAVIGATION
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+ TOIT CONVERTIBLE EN VERRE
+ SYSTME AUDIO HARMAN KARDON
+ CUIR
+ SIÈGE AVANTS ÉLECTRIQUES
+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION BI-ZONES AUTOMATIQUE THERMOSTATIQUE
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+ COMMANDE VOCALE
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CETTE MERCEDES POSSÈDE UN MOTEUR V6 3,5L DE 302 CH ET 273 LBS DE COUPLE, PERMETTANT UNE CONDUITE DYNAMIQUE ET UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE ! ELLE EST RECONNUE POUR SA SILHOUETTE À LA FOIS ÉLÉGANTE ET AGRESSIVE, SON HABITACLE LUXUEUX BIEN ÉQUIPÉ DE PLUS QUE SA FIABILITÉ !! A VOIR ABSOLUMENT !!
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