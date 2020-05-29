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2017 Ford Edge

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 96,878KM
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  • Listing ID: 5242943
  • Stock #: 9650U
  • VIN: 2FMPK4J87HBC00089
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Ford-Edge-2017-id7809314.html

* * GARANTIE FORD JUSQUAU 17 MAI 2022 / 100 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTÉ
+ NAVIGATION
+ TOIT PANORAMIQUE
+ JANTES 18 POUCES
+ CAMERA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ ACCES SANS CLE
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ LUMIERES AUTOMATIQUES
+ ECRAN TACTILE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ ENTREES AUX / USB / SD
+ ATTELAGE DE REMORQUE ET BIEN PLUS !!

CE VUS VOUS CHARMERA AVEC SON MOTEUR V6 3.5L OFFRANT 285 CHEVAUX & 253 LIVRES DE COUPLE PERMETTANT 3 500 LBS EN CAPACITÉ DE REMORQUAGE !! SON HABITACLE SPACIEUX BIEN ÉQUIPÉ VOUS OFFRE PLUS DE 2 067 LITRES DESPACE CARGO, DE PLUS SON DESIGN UNIQUE ET SPORTIF VOUS PLAIRA À COUP SÛR !!

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Système GPS
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Hayon électrique
  • Banquette arrière divisée

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