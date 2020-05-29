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2017 Ford Mustang

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  • 21,791KM
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  • Listing ID: 5183699
  • Stock #: 9608U
  • VIN: 1FATP8UH6H5321150
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Ford-Mustang-2017-id7798948.html

* * GARANTIE MOTOPROPULSEUR FORD 16 MAI 2022 OU 100 000 KM * *

+ CONDITION SHOWROOM
+ JAMAIS ACCIDENTÉ
+ NAVIGATION
+ CAMERA RECUL
+ MAGS 18PO
+ ECRAN TACTILE
+ SYSTEME DE SON LUXE
+ PADDLE SHIFT
+ TEMPERATURE BI-ZONE
+ SIEGES AVANTS CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANTS VENITLLÉS
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DEMARRAGE SANS CLÉ
+ 4 MODES DE CONDUITE
+ DETECTEURS DANGLE MORT
+ SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARE ANTIBROUILLARD ET BIEN PLUS !!

CETTE MUSTANG POSSÈDE UN MOTEUR 2.3L ECOBOOST DÉVELOPPANT 310 HP ET 320 LBS DE COUPLE !! CETTE SPORTIVE VOUS OFFRE UN ALLURE AUTHENTIQUE, UNE CONDUITE DES PLUS PUISSANTES, UN LOOK AGRESSIF ET MASSIF, EN PLUS D'ÊTRE TOUT ÉQUIPÉ !! A VOIR ABSOLUMENT !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Siège électrique avant - Passager
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Verrous de roue antivol
  • Décapotable
  • Banquette arrière divisée

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