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2017 Honda Fit

LX + GARANTIE + CAMERA + CRUISE + BLUETO

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2017 Honda Fit

LX + GARANTIE + CAMERA + CRUISE + BLUETO

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4594701
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$12,989

+ taxes & licensing

  • 69,898KM
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  • Listing ID: 4594701
  • Stock #: 9140U
  • VIN: 3HGGK5G59HM100101
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Honda-Fit-2017-id7687700.html

* * GARANTIE HONDA JUSQUAU 2 JANVIER 2022 / 100 000 KM !! * *

+ CAMERA DE RECUL
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISE
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ ECRAN TACTILE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ ENTREES USB / HDMI ET BIEN PLUS !!

CETTE HONDA FIT VOUS OFFRE UN MOTEUR 1.5L I-VTEC A 4 CYLINDRES OFFRANT UNE FAIBLE CONSOMMATION DESSENCE DUNE MOYENNE DE 6.5L / 100 KM VILLE/AUTOROUTE COMBINES !! EN PLUS DOFFRIR UN HABITACLE COMMODE ET SPACIEUX DE 1492L PERMETTANT DIVERSES CONFIGURATIONS POUR REPONDRE A TOUS VOS BESOINS !!

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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