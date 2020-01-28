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2017 Honda Pilot

TOURING + GARANTIE + NAVI + TOIT + CUIR

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2017 Honda Pilot

TOURING + GARANTIE + NAVI + TOIT + CUIR

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4594695
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$31,989

+ taxes & licensing

  • 69,001KM
  • Used
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  • Listing ID: 4594695
  • Stock #: 9142U
  • VIN: 5FNYF6H9XHB501417
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Honda-Pilot-2017-id7687758.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE !! * *

+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ 6 PASSAGERS
+ MAGS 20 POUCES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ DETECTEUR DANGLES MORTS
+ AVERTISSEUR DE DEPASSEMENT DE VOIE
+ AVERTISSEUR DE PRE-COLLISION
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ HONDA LINK
+ AUTO START/STOP
+ LECTEUR BLUERAY
+ ECRANS AVANT / ARRIERE
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT VENTILES
+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ SIEGES ARRIERE CHAUFFANTS
+ SIÈGE AVANT À RÉGLAGES ÉLECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGES MEMOIRE
+ CLIMATISATION 3 ZONES
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE
+ ECRAN TACTILE
+ ECON MODE
+ HAYON AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ ENTREES USB/AUX / ECOUTEURS ET BIEN PLUS!!

CE PILOT POSSÈDE UN MOTEUR V6 DE 3.5L DÉVELOPPANT 280 HP & 262 LBS DE COUPLE PERMETTANT UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 4 500 LBS!! CONÇU POUR L'AVENTURE ET LA DÉCOUVERTE CE VUS VOUS PERMET PLUS DE 87 PIEDS CUBE D'ESPACE CARGO, UN HABITACLE RECONNU POUR SON CONFORT TOUT ÉQUIPÉ, SA TRACTION INTÉGRALE AINSI QUE SA FIABILITÉ VOUS CHARMERA À COUP SUR!! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Avertissement de changement de voie
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Surveillance de langle mort
  • Traction intégrale
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Essuie-glace arrière
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Commande audio arrière
  • Hayon électrique
  • Sièges arrières chauffants
  • Sièges ventilés
  • Système de divertissement vidéo
  • 6-7-8 Passagers
  • Siège refroidissant
  • Volant chauffant
  • Climatisation tri-zone

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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