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2017 Hyundai Elantra

GL + GARANTIE + MAGS + CAMERA + WOW !!

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2017 Hyundai Elantra

GL + GARANTIE + MAGS + CAMERA + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4376859
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$12,489

+ taxes & licensing

  • 62,025KM
  • Used
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  • Listing ID: 4376859
  • Stock #: 9043U
  • VIN: KMHD84LF2HU138916
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra-2017-id7642520.html

* * GARANTIE COMPLETE HYUNDAI !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ MAGS
+ DÉTECTEURS DANGLE MORT
+ ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY
+ CAMÉRA DE RECUL
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ DRIVE MODE
+ ECRAN TACTILE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ PRISE AUX/USB ET BIEN PLUS !!

CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ. ELLE EST RECONNUE POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE COMBINÉE AUTOROUTE/VILLE DE 7.5L AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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