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2017 Hyundai Elantra

LE + GARANTIE + A/C + BLUETOOTH + WOW !

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2017 Hyundai Elantra

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Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4972680
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$9,989

+ taxes & licensing

  • 81,210KM
  • Used
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  • Listing ID: 4972680
  • Stock #: 20686A
  • VIN: 5NPD74LF2HH045623
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra-2017-id7752426.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQUAU 19 AVRIL 2021 /100 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CONDITIONNE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ DRIVE MODE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB / 12V ET BIEN PLUS !!

CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA POSSEDE UN MOTEUR 2.0L RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE COMBINE DE 7.3L / 100 KM AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !! ELLE OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Vitre arrière électrique
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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