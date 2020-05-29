2017 Hyundai IONIQ

+ taxes & licensing
819-478-8148
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
819-478-8148
+ taxes & licensing
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Ioniq-2017-id7786996.html
* * GARANTIE HYUNDAI JUSQU'AU 8 MARS 2026 / 160 000 KM !! * *
+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ COLD CLIMATE PACKAGE
+ NAVIGATION
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
+ DÉTECTEUR d'ANGLES MORTS
+ ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE
+ ASSISTANCE AU DEPART EN MONTEE
+ JANTES DE 16 POUCES TYPE ECO
+ CHAINE AUDIO DE LUXE INFINITY
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CAMÉRA DE RECUL
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT & ARRIÈRE CHAUFFANT
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ DRIVE MODE
+ ÉCRAN TACTILE DE 8 PO
+ SYSTEME DE FREINAGE A RECUPERATION DENERGIE AVEC LEVIERS AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ RÉTROVISEURS DÉGIVRANTS
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ CACHE-BAGUAGE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !!
CETTE SUPERBE IONIQ VOUS OFFRE UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SYNCHRONE DE 88 KW AINSI Qu UNE BATTERIE AU LITHIUM-ION POLYMÈRE DE 28 KWH COMPACTE ET LÉGÈRE, VOUS PERMETTANT DE PARCOURIR JUSQUÀ 200 KILOMÈTRES AVEC UNE SEULE RECHARGE !! DE PLUS, CETTE VOITURE ÉCOLOGIQUE VOUS ASSURE SÉCURITÉ, UNE INCROYABLE INSONORISATION , UNE CONDUITE DYNAMIQUE, DES TECHNOLOGIES DE POINTES AINSI QU UN VASTE ESPACE !! FAITES-VITE !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8