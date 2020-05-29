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Hyundai Drummondville

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2017 Hyundai IONIQ

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SE EV + GARANTIE 2026 + NAVI + MAGS + CA

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Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 28,392KM
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  • Listing ID: 5128853
  • Stock #: 9497UA
  • VIN: KMHC85LH7HU021450
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Electric
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Ioniq-2017-id7786996.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQU'AU 8 MARS 2026 / 160 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ COLD CLIMATE PACKAGE
+ NAVIGATION
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
+ DÉTECTEUR d'ANGLES MORTS
+ ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE
+ ASSISTANCE AU DEPART EN MONTEE
+ JANTES DE 16 POUCES TYPE ECO
+ CHAINE AUDIO DE LUXE INFINITY
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CAMÉRA DE RECUL
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT & ARRIÈRE CHAUFFANT
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ DRIVE MODE
+ ÉCRAN TACTILE DE 8 PO
+ SYSTEME DE FREINAGE A RECUPERATION DENERGIE AVEC LEVIERS AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ RÉTROVISEURS DÉGIVRANTS
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ CACHE-BAGUAGE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !!

CETTE SUPERBE IONIQ VOUS OFFRE UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SYNCHRONE DE 88 KW AINSI Qu UNE BATTERIE AU LITHIUM-ION POLYMÈRE DE 28 KWH COMPACTE ET LÉGÈRE, VOUS PERMETTANT DE PARCOURIR JUSQUÀ 200 KILOMÈTRES AVEC UNE SEULE RECHARGE !! DE PLUS, CETTE VOITURE ÉCOLOGIQUE VOUS ASSURE SÉCURITÉ, UNE INCROYABLE INSONORISATION , UNE CONDUITE DYNAMIQUE, DES TECHNOLOGIES DE POINTES AINSI QU UN VASTE ESPACE !! FAITES-VITE !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Odomètre journalier
  • Surveillance de langle mort
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Volant chauffant
  • Banquette arrière divisée

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