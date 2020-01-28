Menu
Account
Sign In

2017 Hyundai Tucson

GL + GARANTIE + CAMERA + A/C + CRUISE +

Watch This Vehicle

2017 Hyundai Tucson

GL + GARANTIE + CAMERA + A/C + CRUISE +

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4583148
  2. 4583148
  3. 4583148
  4. 4583148
  5. 4583148
  6. 4583148
  7. 4583148
Contact Seller

$16,489

+ taxes & licensing

  • 21,808KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4583148
  • Stock #: 20474A
  • VIN: KM8J23A48HU542383
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Tucson-2017-id7684549.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQUAU 5 SEPTEMBRE 2022 / 100 000 KM !! * *

+ CAMERA DE RECUL
+ SIEGES AVANT CHAUFFANT
+ AIR CLIMATISE
+ ECRAN TACTILE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ DRIVE MODE SELECT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB / 12V ET BIEN PLUS!!

CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0 LITRES DÉVELOPPANT 164 CHEVAUX AINSI QUE 151 LBS DE TORQUE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO TOTAL DE 1752 LITRES !! UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE, UN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT EN PLUS D'ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Essuie-glace arrière
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Hyundai Drummondville

2015 Ford Escape SE ...
 86,314 KM
$13,989 + tax & lic
2016 Dodge Grand Car...
 137,953 KM
$11,989 + tax & lic
2015 Hyundai Santa F...
 83,047 KM
$14,989 + tax & lic
Hyundai Drummondville

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-478-XXXX

(click to show)

819-478-8148

Send A Message