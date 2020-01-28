2017 Hyundai Tucson

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0 LITRES DÉVELOPPANT 164 CHEVAUX AINSI QUE 151 LBS DE TORQUE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO TOTAL DE 1752 LITRES !! UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE, UN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT EN PLUS D'ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ!!
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