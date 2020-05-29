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Hyundai Drummondville

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2017 Hyundai Tucson

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 56,001KM
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  • Listing ID: 5183696
  • Stock #: 20877A
  • VIN: KM8J23A48HU388726
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Tucson-2017-id7798951.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQU'AU 27 FEVRIER 2022 / 100 000 KM * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ MAGS 16 POUCES
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIC
+ DRIVE MODE
+ LECTEUR CD
+ ENTREES USB / AUX / 12V ET BIEN PLUS!!

CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0 LITRES DÉVELOPPANT 164 CHEVAUX AINSI QUE 151 LBS DE COUPLE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO DE 1580 LITRES, UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE EN PLUS DUN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Miroirs électriques
  • Appuie-bras central
  • Porte-gobelet
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Température externe
  • Intérieur Tissus
  • Banquette arrière divisée

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