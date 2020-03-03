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2017 Jaguar F-Type

R AWD + GARANTIE + NAVI + ACTIVE EXHAUST

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2017 Jaguar F-Type

R AWD + GARANTIE + NAVI + ACTIVE EXHAUST

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4717014
  2. 4717014
  3. 4717014
  4. 4717014
  5. 4717014
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$63,989

+ taxes & licensing

  • 47,250KM
  • Used
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  • Listing ID: 4717014
  • Stock #: 9293U
  • VIN: SAJXJ6DL3HMK39695
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Jaguar-FType-2017-id7714217.html

* * GARANTIE JAGUAR JUSQUAU 27 JUILLET 2020 / 80 000 KM !!* *

+ AWD
+ NAVIGATION
+ MAGS 20 POUCES
+ SUPER PERFORMANCE BREAKING SYSTEM
+ ACTIVE SPORT EXHAUST
+ BANC SPORT
+ CUIR & SUEDE
+ SYSTÈME DE CONDUITE DYNAMIQUE CONFIGURABLE
+ AILERON AUTOMATIQUE
+ CLIMATE PACKAGE
+ ECLAIRAGE DAMBIANCE
+ CAMÉRA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ PADDLE SHIFT AU VOLANT
+ VOLANT CHAUFFANT
+ CLÉ INTELLIGENTE
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ SYTÈME DE SON MERIDIAN À 12 SPEAKERS / 770W
+ DÉTECTEUR D'ANGLES MORT
+ FONCTION AUTO START / STOP
+ SIÈGES À FONCTIONS MÉMOIRE
+ SIÈGES ÉLECTRIQUES
+ CLIMATISATION BI-ZONE THERMOSTATIQUE / AUTOMATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ LUMIÈRES ADAPTATIVES
+ PHARES AU XENON
+ OUVRE PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ ÉCRAN TACTILE DE 8 POUCES
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ ENTREES USB /AUX ET BIEN PLUS !!

CETTE ÉLÉGANTE JAGUAR VOUS OFFRE UNE CONDUITE DES PLUS FOUGUEUSES!! LA COMBINAISON PARFAITE DE SON MOTEUR V8 5.0L SUPERCHARGED DÉVELOPPANT 550HP ET 502 LBS DE COUPLE JUMELÉ À SA STRUCTURE D'ALUMINIUM ET SA TRANSMISSION QUICKSHIFT OFFRE UNE RÉPONSE D'EXÉCUTION DES PLUS INSTANTANÉES ET DES PLUS PRÉCISES, PERMETTANT AU CONDUCTEUR UNE CONNEXION ABSOLU AVEC SA F-TYPE R!! AVEC UNE ACCÉLÉRATION DE 0/60 MPH EN 3.5 SEC !!, ÉQUIPÉ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES ET MUNI D'UN HABITACLE ERGONOMIQUE, CETTE JAGUAR N'ATTENDS QUE VOUS!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Surveillance de langle mort
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Traction intégrale
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Contrôle automatique de la température
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Hayon électrique
  • Suspension ajustable
  • Volant chauffant

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