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2017 Mazda CX-5

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 56,985KM
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  • Listing ID: 5242940
  • Stock #: 9598U
  • VIN: JM3KFAB75H0146176
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Mazda-CX5-2017-id7809338.html

* * GARANTIE MAZDA JUSQUAU 10 NOVEMBRE 2022 / 100 000 KM !! * *

+ MAGS 17 POUCES
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLES AUDIO AU VOLANT
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CE MAZDA POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.5L RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D ESSENCE ET SA FIABILITÉ !! SON CONFORT AINSI QUE SA COMMODITÉ SERONT VOUS PLAIRE À COUP SUR !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Banquette arrière divisée

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