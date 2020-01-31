Menu
Account
Sign In

2017 Mercedes-Benz GLE

43 GLE 43 AMG 4MATIC COUPE + GARANTIE + WOW

Watch This Vehicle

2017 Mercedes-Benz GLE

43 GLE 43 AMG 4MATIC COUPE + GARANTIE + WOW

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4666128
  2. 4666128
  3. 4666128
  4. 4666128
  5. 4666128
  6. 4666128
  7. 4666128
Contact Seller

$62,989

+ taxes & licensing

  • 28,534KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4666128
  • Stock #: 9184U
  • VIN: 4JGED6EB0HA067688
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Brun
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/MercedesBenz-GLE43-2017-id7701805.html

* * GARANTIE MERCEDES JUSQU'AU 25 JANVIER 2021 / 80 000 KM * *

+ MAGS 21 POUCES AMG NOIR
+ MARCHE PIED LATÉRAUX 750$
+ ENSEMBLE NUIT 375$
+ ENSEMBLE HAUTE GAME 5 900$
+ CAMÉRA DE RECUL 360
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ TOIT PANORAMIQUE
+ APPLE CARPLAY
+ NAVIGATION
+ SYSTÈME DE SON HARMAN / KARDON
+ MODE DE CONDUITE COMFORT / SPORT / SPORT PLUS / SNOW
+ DÉTECTEUR D'ANGLE MORT
+ SIÈGES ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES
+ SIÈGES EN CUIR ARTICO NOIR CHAUFFANTS AVANT ET ARRIÈRES
+ VOLANT CHAUFFANT 250$
+ SUSPENSION AJUSTABLE COMFORT / SPORT
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CLIMATISATION BI-ZONES THERMOSTATIQUE AUTOMATIQUE
+ ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE
+ HAYON ÉLECTRIQUE
+ MIROIR ÉLECTRIQUE
+ MARCHE-PIEDS
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ LUMIÈRE AUTOMATIQUE
+ MARCHE PIED
ET BIEN PLUS !!

LE VÉHICULE DE LUXE PAR EXCELLENCE !! UN AGENCEMENT PARFAIT DE PUISSANCE, DE CONFORT ET DE PRESTIGE !! SON MOTEUR V6 JUMELÉ À LA TRACTION INTÉGRALE 4 MATIC OFFRE UNE PUISSANCE AHURISSANTE DE 362 HP & 384 LBS DE COUPLE !! IL POSSÈDE UN ESPACE CARGO IMPRESSIONNANT ET UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT EXEMPLAIRE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Suspension à air
  • Système GPS
  • Toit panoramique
  • Suspension ajustable

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Hyundai Drummondville

2017 Volvo XC90 T8 R...
 67,584 KM
$49,989 + tax & lic
2014 Nissan Versa No...
 59,402 KM
$7,989 + tax & lic
2015 Hyundai Accent ...
 49,780 KM
$9,489 + tax & lic
Hyundai Drummondville

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-478-XXXX

(click to show)

819-478-8148

Send A Message