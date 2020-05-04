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2017 Mitsubishi Lancer

SEL AWC + GARANTIE + MAGS + TOIT + WOW !

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2017 Mitsubishi Lancer

SEL AWC + GARANTIE + MAGS + TOIT + WOW !

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$12,989

+ taxes & licensing

  • 130,177KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4983684
  • Stock #: 9430u
  • VIN: JA32V2FW6HU600557
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Mitsubishi-Lancer-2017-id7754432.html

* * GARANTIE MITSUBISHI JUSQU'EN 2026/160 000KM * *

+ AWD
+ JAMAIS ACCIDENTE
+ MAGS 16 PO
+ TOIT OUVRANT
+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ PADDLE SHIFT
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ GROUPE ELECTRIQUE ET BIEN PLUS !!

CE LANCER POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.4L DEVELOPPANT 168 HP ET 167 LBS DE TORQUE !! JUMELÉ À SON SYSTEME ALL-WHEEL CONTROL IL VOUS ASSURE UNE CONDUITE DYNAMIQUE !! SON INTÉRIEUR BIEN ÉQUIPÉ AINSI QUE SON DESIGN AGRESSIF VOUS PLAIRA À COUP SUR !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Sièges chauffants - Avant
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus
  • Écran multimédia
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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