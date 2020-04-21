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2017 Toyota Corolla

LE| SIÈGES CHAUFFANTS| CAM RECUL

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2017 Toyota Corolla

LE| SIÈGES CHAUFFANTS| CAM RECUL

Location

Toyota Drummondville

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4

819-477-1414

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$14,985

+ taxes & licensing

  • 92,286KM
  • Used
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  • Listing ID: 4889457
  • Stock #: P2689-TOY
  • VIN: 2T1BURHE3HC891436
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Corolla-2017-id7738436.html

** NOUVEL ARRIVAGE, PHOTOS À VENIR!! ** LA COROLLA LE VOUS OFFRE, LE SAFETY SENSE (SYSTÈME PRÉ-COLLISION AVEC FONCTION DÉTECTION DE PIÉTONS, PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION), LA CLIMATISATION AUTOMATIQUE, L'ÉCRAN RADIO 6.1 POUCES, LES ESSUIES-GLACES INTERMITTENTS, LES SIÈGES CHAUFFANTS, LA CAMÉRA DE RECUL ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ­ ***ACHETÉE NEUVE ET REPRISE EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE! VÉHICULE TOUJOURS ENTRETENUE CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. UNE SEULE PROPRIÉTAIRE. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Additional Features
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Intérieur Tissus

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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