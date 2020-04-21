2017 Toyota Corolla

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4
819-477-1414
+ taxes & licensing
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Corolla-2017-id7738436.html
** NOUVEL ARRIVAGE, PHOTOS À VENIR!! ** LA COROLLA LE VOUS OFFRE, LE SAFETY SENSE (SYSTÈME PRÉ-COLLISION AVEC FONCTION DÉTECTION DE PIÉTONS, PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION), LA CLIMATISATION AUTOMATIQUE, L'ÉCRAN RADIO 6.1 POUCES, LES ESSUIES-GLACES INTERMITTENTS, LES SIÈGES CHAUFFANTS, LA CAMÉRA DE RECUL ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉE NEUVE ET REPRISE EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE! VÉHICULE TOUJOURS ENTRETENUE CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. UNE SEULE PROPRIÉTAIRE. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4