2017 Toyota Prius

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4
819-477-1414
+ taxes & licensing
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Prius-2017-id7751029.html
LA VERSION *TOURING* VOUS OFFRE, LES SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS, LE VOLANT À 4 BRANCHES INCLINABLE ET TÉLÉSCOPIQUE, L'ÉCLAIRAGE D'ACCUEIL AVEC LAMPE DE MARCHEPIED, POIGNÉE DE PORTIÈRE ET DE HAYON AVEC CAPTEUR TACTILE DE VÉROUILLAGE/TÉLÉDÉVEROUILLAGE, LE SAFETY SENSE (SYSTÈME PRÉ-COLLISION AVEC FONCTION DÉTECTION DE PIÉTONS, PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION), LA CAMÉRA DE RECUL, LE DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉ NEUF ET REPRIS EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. TOUJOURS ENTRETENU CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. VÉHICULE AYANT EU UN SEUL PROPRIÉTAIRE ET AUCUNE RÉCLAMATION AU RAPPORT CARFAX. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC UN HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4