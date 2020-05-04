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2017 Toyota Prius

TOURING| SIÈGES CHAUFFANTS| SAFETY SENSE

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2017 Toyota Prius

TOURING| SIÈGES CHAUFFANTS| SAFETY SENSE

Location

Toyota Drummondville

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4

819-477-1414

  1. 4966587
  2. 4966587
  3. 4966587
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$21,985

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  • 56,294KM
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  • Listing ID: 4966587
  • Stock #: P2725-TOY
  • VIN: JTDKBRFU8H3549134
Exterior Colour
Bleu
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Prius-2017-id7751029.html

LA VERSION *TOURING* VOUS OFFRE, LES SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS, LE VOLANT À 4 BRANCHES INCLINABLE ET TÉLÉSCOPIQUE, L'ÉCLAIRAGE D'ACCUEIL AVEC LAMPE DE MARCHEPIED, POIGNÉE DE PORTIÈRE ET DE HAYON AVEC CAPTEUR TACTILE DE VÉROUILLAGE/TÉLÉDÉVEROUILLAGE, LE SAFETY SENSE (SYSTÈME PRÉ-COLLISION AVEC FONCTION DÉTECTION DE PIÉTONS, PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION), LA CAMÉRA DE RECUL, LE DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉ NEUF ET REPRIS EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. TOUJOURS ENTRETENU CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. VÉHICULE AYANT EU UN SEUL PROPRIÉTAIRE ET AUCUNE RÉCLAMATION AU RAPPORT CARFAX. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC UN HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Additional Features
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Siège mémoire
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Sièges chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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