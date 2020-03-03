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2017 Toyota RAV4

INTÉGRALE| XLE| SAFETY SENSE

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2017 Toyota RAV4

INTÉGRALE| XLE| SAFETY SENSE

Location

Toyota Drummondville

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4

819-477-1414

  1. 4764303
  2. 4764303
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$24,984

+ taxes & licensing

  • 75,874KM
  • Used
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  • Listing ID: 4764303
  • Stock #: P2669-TOY
  • VIN: 2T3RFREVXHW606864
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-RAV4-2017-id7723886.html

LA VERSION XLE VOUS OFFRE, LE SYSTÈME DE TRACTION INTÉGRALE, LE TOIT OUVRANT, LA CAMÉRA DE RECUL, LES SIÈGES CHAUFFANTS, LES PHARES ANTIBROUILLARDS, LES LONGERONS DE TOÎT, LES VITRES TEINTÉES, LES JANTES EN ALUMINIUM, LE VOLANT GAINÉ DE CUIR, LA CLIMATISATION THERMOSTATIQUE, LE BLUETOOTH, LE TOYOTA SAFETY SENSE (SYSTÈME PRÉ-COLLISION DE DÉTECTION DE PIÉTONS, LES PAHRES DE ROUTE AUTOMATIQUES, LE RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, LE SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION) ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉ NEUF ET REPRIS EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. VÉHICULE TOUJOURS ENTRETENU CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. UN SEUL PROPRIÉTAIRE. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC UN HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Régulateur de température
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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