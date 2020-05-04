Menu
Account
Sign In

2017 Toyota RAV4

XLE + GARANTIE + TOIT + MAGS + WOW!

Watch This Vehicle

2017 Toyota RAV4

XLE + GARANTIE + TOIT + MAGS + WOW!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4955175
  2. 4955175
  3. 4955175
  4. 4955175
  5. 4955175
  6. 4955175
  7. 4955175
Contact Seller

$20,989

+ taxes & licensing

  • 50,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4955175
  • Stock #: ETI3
  • VIN: 2T3WFREV8HW331515
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Toyota-RAV4-2017-id7749615.html

* * GARANTIE TOYOTA * *

+ TOIT OUVRANT
+ MAGS
+ CAMERA DE RECUL
+ SIÈGES CHAUFFANTS
+ TEMPERATURE THERMOSTATIQUE BI-ZONE
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ CLIMATISATION
+ MODE SPORT
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ BOUSSOLE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUES
+ LUMIÈRE AUTOMATIQUE ET BIEN PLUS !!

CE VUS POSSÈDE UN MOTEUR FORT INTÉRESSANT À LA FOIS PUISSANT ET ÉCONOMIQUE SOIT 6.4L/100 KM SUR AUTOROUTE !! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ OFFRANT UN ESPACE CARGO DE 2 067 LITRES AINSI QUE SON DESIGN ÉLÉGANT ET AUDACIEUX !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Verrous de roue antivol

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Hyundai Drummondville

2016 Kia Rio LX + GA...
 57,158 KM
$7,989 + tax & lic
2016 Mazda MAZDA6 GS...
 36,618 KM
$14,989 + tax & lic
2017 Jaguar F-PACE 3...
 66,050 KM
$35,989 + tax & lic
Hyundai Drummondville

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-478-XXXX

(click to show)

819-478-8148

Send A Message