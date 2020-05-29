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Hyundai Drummondville

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2018 Audi S4

2018 Audi S4

3.0T TECHNIK QUATTRO + GARANTIE + CARBON

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2018 Audi S4

3.0T TECHNIK QUATTRO + GARANTIE + CARBON

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 73,093KM
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  • Listing ID: 5169296
  • Stock #: 9594U
  • VIN: WAUC4AF49JA001769
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Audi-S4-2018-id7795589.html

* * GARANTIE AUDI JUSQUEN 2022 / 80 000 KM !! * *

+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ CARBON PACKAGE
+ JANTES 19 POUCES
+ COCKPIT VIRTUEL
+ DETECTEUR DANGLES MORTS
+ CAMÉRA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ AUDI DRIVE SELECT
+ FONCTION AUTO START/STOP
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT / ARRIÈRE CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE MÉMOIRE
+ SIÈGES AVANT À RÉGLAGES ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE / THERMOSTATIQUE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ MIROIR ÉLECTROCHROMATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ PADDLE SHIFT ( DSG )
+ BLUETOOTH
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ GROUPE ELECTRIQUE ET BIEN PLUS !!

CETTE SPORTIVE DE LUXE POSSÈDE UN MOTEUR TURBO V6 DE 3.0 LITRES DÉVELOPPANT 333 HP ET 325 LBS DE COUPLE PERMETTANT UNE ACCÉLÉRATION 0-100 KM/H EN 4.9 SEC. ELLE EST ÉQUIPÉE DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE DUAL-CLUTCH 7 VITESSES AVEC PADDLE SHIFT, LA TRACTION INTÉGRAL QUATTRO AINSI QUE l AUDI DRIVE SELECT !! ELLE EST RECONNUE POUR SON HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ TOUT ÉQUIPÉ, SON DESIGN SPORTIF ET ÉLÉGANT ET SES PERFORMANCES DE CONDUITE SAISISSANTES !! À VOIR ABSOLUMENT !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Climatisation arrière
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Banquette arrière divisée

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