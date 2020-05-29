2018 Audi S4

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Audi-S4-2018-id7795589.html
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+ AUDI DRIVE SELECT
+ FONCTION AUTO START/STOP
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+ SIÈGES AVANT / ARRIÈRE CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE MÉMOIRE
+ SIÈGES AVANT À RÉGLAGES ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE / THERMOSTATIQUE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ MIROIR ÉLECTROCHROMATIQUE
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CETTE SPORTIVE DE LUXE POSSÈDE UN MOTEUR TURBO V6 DE 3.0 LITRES DÉVELOPPANT 333 HP ET 325 LBS DE COUPLE PERMETTANT UNE ACCÉLÉRATION 0-100 KM/H EN 4.9 SEC. ELLE EST ÉQUIPÉE DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE DUAL-CLUTCH 7 VITESSES AVEC PADDLE SHIFT, LA TRACTION INTÉGRAL QUATTRO AINSI QUE l AUDI DRIVE SELECT !! ELLE EST RECONNUE POUR SON HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ TOUT ÉQUIPÉ, SON DESIGN SPORTIF ET ÉLÉGANT ET SES PERFORMANCES DE CONDUITE SAISISSANTES !! À VOIR ABSOLUMENT !!
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