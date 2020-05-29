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2018 Chevrolet Volt

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 58,011KM
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  • Listing ID: 5169347
  • Stock #: 9541U
  • VIN: 1G1RA6S55JU107967
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Electric
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Chevrolet-Volt-2018-id7790728.html

* * GARANTIE CHEVROLET COMPLETE * *

+ JAMAIS ACCIDENTÉ
+ CUIR
+ SYSTEME DE SON BOSE
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ MAGS 17 POUCES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
+ ALERTE DE CHANGEMENT DE VOIE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES CHAUFFANTS AVANTS ET ARRIERES
+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE
+ SYSTEME ONSTAR
+ BLUETOOTH
+ ÉCRAN TACTILE
+ NAVIGATION
+ CLIMATISATION BI-ZONES AUTOMATIQUE THERMOSTATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ COMMANDES VOCALES
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
ET BIEN PLUS !!

CE VOLT EST DOTÉ D'UN MOTEUR 1.5L COMBINÉ A UN SYSTÈME DE 18.4 KWh AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE PERMETTANT UNE FAIBLE CONSOMMATION D ESSENCE ET UNE CONDUITE SAISISSANTE DE 149 CHEVAUX ET 294 LBS DE COUPLE !! RECONNU POUR SON CONFORT AINSI QUE SA COMMODITÉ IL SERA VOUS SATISFAIRE A COUP SUR !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Démarreur à distance
  • Crochet remorquage arrière
  • Système GPS
  • Banquette arrière divisée

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