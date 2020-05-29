2018 Chevrolet Volt

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Chevrolet-Volt-2018-id7790728.html
* * GARANTIE CHEVROLET COMPLETE * *
+ JAMAIS ACCIDENTÉ
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+ SYSTEME DE SON BOSE
+ ACCÈS SANS CLÉ
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+ RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES CHAUFFANTS AVANTS ET ARRIERES
+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE
+ SYSTEME ONSTAR
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+ ÉCRAN TACTILE
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+ CLIMATISATION BI-ZONES AUTOMATIQUE THERMOSTATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ COMMANDES VOCALES
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CE VOLT EST DOTÉ D'UN MOTEUR 1.5L COMBINÉ A UN SYSTÈME DE 18.4 KWh AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE PERMETTANT UNE FAIBLE CONSOMMATION D ESSENCE ET UNE CONDUITE SAISISSANTE DE 149 CHEVAUX ET 294 LBS DE COUPLE !! RECONNU POUR SON CONFORT AINSI QUE SA COMMODITÉ IL SERA VOUS SATISFAIRE A COUP SUR !!
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