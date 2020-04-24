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2018 Ford F-150

XLT XTR + ECOBOOST 3.5L + MAGS + TOWING

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2018 Ford F-150

XLT XTR + ECOBOOST 3.5L + MAGS + TOWING

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$32,489

+ taxes & licensing

  • 49,640KM
  • Used
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  • Listing ID: 4930683
  • Stock #: 9362U
  • VIN: 1FTFW1EG7JFA10463
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Ford-F150-2018-id7745326.html

* * GARANTIE FORD JUSQU'EN 2022 * *

+ JAMAIS ACCIDENTE
+ CAMERA RECUL
+ 3.5 ECOBOOST
+ SUPERCREW
+ BOITE DE 6' 1/2
+ MAGS 18 POUCES
+ 6 PLACES
+ 2WD - 4WD HI/LOW - 4X4 LOCK
+ PRO TRAILER BACK UP ASSIST
+ ATTELAGE DE REMORQUE ORIGINE
+ MARCHE-PIED
+ COUVRE FOND DE BOITE
+ CODE DE DÉVERROUILLAGE SUR PORTIÈRE
+ SIEGE CONDUCTEUR AVEC REGLAGES
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ BOUSSOLE NUMERIQUE
+ PRISE USB ARRIERE
+ LECTEUR CD
+ ENTREES USB / AUX ET BIEN PLUS!!

CE ROBUSTE PICK UP POSSÈDE UN MOTEUR ECOBOOST V6 DE 3.5L DÉVELOPPANT 375 CHEVAUX AINSI QUE 470 LBS DE TORQUE !! IL PERMET DE FAIRE PLUS DE 1000 KM AVEC UN SEUL PLEIN EN PLUS DOFFRIR UNE FAIBLE CONSOMMATION DESSENCE! IL POSSEDE UN RATIO DE ET PEUT REMORQUER JUSQUA LBS !! VOUS SEREZ CHARMÉS PAR SA PUISSANCE, SON HABITACLE SPACIEUX ET CONFORTABLE AINSI QUE SA COMMODITÉ! FAITES VITES!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Chrome
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Miroirs chauffants
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Odomètre journalier
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseur électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Porte-gobelet
  • Intérieur Tissus
  • CREW (4 portes)
  • Attelage remorque
  • Miroirs rétractables

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