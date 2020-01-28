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2018 Hyundai Elantra

GT GL + GARANTIE + MAGS + CAMERA + WOW !!

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2018 Hyundai Elantra

GT GL + GARANTIE + MAGS + CAMERA + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4594680
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$16,489

+ taxes & licensing

  • 11,223KM
  • Used
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  • Listing ID: 4594680
  • Stock #: 9092UA
  • VIN: KMHH35LE7JU006186
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra_GT-2018-id7687750.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQUAU 20 DECEMBRE 2025 / 160 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTÉ / 1 PROPRIÉTAIRE
+ CAMERA DE RECUL
+ DETECTEURS DANGLES MORTS
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ DRIVE MODE
+ ECRAN TACTILE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ PRISE AUX / USB / 12V ET BIEN PLUS !!

CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA VOUS OFFRE UN MOTEUR 2.0L RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE AUTOROUTE DE 5.3L AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !! ELLE VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ.

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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