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2018 Hyundai Santa Fe

Sport SE AWD + GARANTIE + TOIT + CUIR + WOW !

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2018 Hyundai Santa Fe

Sport SE AWD + GARANTIE + TOIT + CUIR + WOW !

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

Contact Seller

$19,489

+ taxes & licensing

  • 78,111KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4791606
  • Stock #: 9163U
  • VIN: 5NMZUDLB0JH060166
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Santa_Fe_Sport-2018-id7730370.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQU'AU 21 JUIN 2022 OU 100 000 KM * *

+ AWD
+ TOIT PANORAMIQUE
+ MAGS
+ PARK ASSIST
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES CHAUFFANTS AVANT
+ SIÈGES CHAUFFANTS ARRIÈRE
+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ PARE-SOLEIL ARRIÈRE
+ RETROVISEUR ELECTROCHROMATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ ACTIVE ECO
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LECTEUR CD
+ PRISES AUX / USB / 12V
+ ATTELAGE DE REMORQUE ET BIEN PLUS !!

CE ROBUSTE VUS DE LUXE POSSÈDE UN MOTEUR 2.0L TURBO DÉVELOPPANT 264 CHEVAUX !! IL EST APPRÉCIÉ POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ OFFRANT UN ESPACE CARGO DE 2 025 LITRES AINSI QUE SON STYLE ÉLÉGANT ET AUDACIEUX !! VOUS N'EN SEREZ QUE COMBLÉS !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Toit panoramique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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