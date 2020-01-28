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2018 RAM 1500

LIMITED TUNGSTEN + 5.7 HEMI + GARANTIE +

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2018 RAM 1500

LIMITED TUNGSTEN + 5.7 HEMI + GARANTIE +

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4594734
  2. 4594734
  3. 4594734
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$41,989

+ taxes & licensing

  • 23,420KM
  • Used
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  • Listing ID: 4594734
  • Stock #: 8259U
  • VIN: 1C6RR7WT7JS156721
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/RAM-1500-2018-id7687445.html

* * GARANTIE DODGE JUSQUAU 13 DECEMBRE 2022 / 100 000 KM !! * *

+ TUNGSTEN EDITION
+ JAMAIS ACCIDENTE
+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ SYSTÈME DE SON ALPINE
+ MAGS 20 POUCES
+ COUVERT DE BOITE
+ CAMERA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ ÉCHAPPEMENT DOUBLE
+ ATTACHE REMORQUE
+ BOITE DE 6"4
+ CREW CAB
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT VENTILES
+- SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ ECRAN TACTILE 8.4 POUCES
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ OUVRE PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ RETROVISEUR ELECTROCHROMATIQUE
+ LUMIÈRE AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ MARCHE-PIED ET BIEN PLUS !!

CE ROBUSTE PICK UP POSSÈDE UN MOTEUR 5.7L HEMI V8 DÉVELOPPANT 395 HP & 410 LBS DE COUPLE POUVANT REMORQUER JUSQU'À 10 150 LBS AVEC SON RATIO DE DIFFÉRENTIEL DE 3.92 !! VOUS SEREZ CHARMÉS PAR SON HABITACLE SPACIEUX ET CONFORTABLE, SA COMMODITÉ AINSI QUE SA CONDUITE PUISSANTE !! FAITES VITES !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Traction intégrale
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • CREW (4 portes)
  • Attelage remorque
  • Sièges arrières chauffants
  • Pédales ajustables
  • Sièges ventilés
  • Couvre boîte
  • Siège refroidissant
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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