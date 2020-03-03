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2018 Toyota Corolla

SE| TOIT OUVRANT| 17 POUCES

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2018 Toyota Corolla

SE| TOIT OUVRANT| 17 POUCES

Location

Toyota Drummondville

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4

819-477-1414

  1. 4711518
  2. 4711518
  3. 4711518
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$20,985

+ taxes & licensing

  • 8,007KM
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  • Listing ID: 4711518
  • Stock #: P2656-TOY
  • VIN: 2T1BURHE7JC980481
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Corolla-2018-id7713540.html

LA VERSION *SE GROUPE AMÉLIORÉ* VOUS OFFRE, LES JANTES EN ALUMINIUM 17 POUCES, LE TOIT OUVRANT, LA CLIMATISATION THERMOSTATIQUE, LES DÉGIVREURS D'ESSUIE-GLACE AVANTS, LE VOLANT CHAUFFANT, LES FEUX DE RECUL À DEL, L'ÉCRAN MULTIFONCTIONS 4.2 POUCES, LE SAFETY SENSE (SYSTÈME PRÉ-COLLISION AVEC FONCTION DÉTECTION DE PIÉTONS, PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION) ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉ NEUF ET REPRIS EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. ENTRETENU CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. VÉHICULE AYANT EU UN SEUL PROPRIÉTAIRE ET AUCUNE RÉCLAMATION AU RAPPORT CARFAX. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC UN HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Miroirs électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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