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Hyundai Drummondville

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2018 Toyota RAV4

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XLE + 22 556 KM + GARANTIE + TOIT + MAGS

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2018 Toyota RAV4

XLE + 22 556 KM + GARANTIE + TOIT + MAGS

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 22,556KM
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  • Listing ID: 5022036
  • Stock #: 20470A
  • VIN: 2T3WFREV6JW472377
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Toyota-RAV4-2018-id7763117.html

* * GARANTIE TOYOTA JUSQUAU 31 MAI 2023/ 100 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 17 POUCES
+ DETECTEUR DANGLES MORTS
+ AVERTISSEUR DE DEPASSEMENT DE VOIE
+ AVERTISSEUR DE PRE-COLLISION
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ CAMERA DE RECUL
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGES ELECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ HAYON AUTOMATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ ECRAN TACTILE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CE VUS POSSÈDE UN MOTEUR FORT INTÉRESSANT À LA FOIS PUISSANT ET ÉCONOMIQUE SOIT 6.4L/100 KM SUR AUTOROUTE !! IL EST APPRÉCIE POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ OFFRANT UN ESPACE CARGO DE 2 067 LITRES AINSI QUE SON DESIGN ÉLÉGANT ET AUDACIEUX !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Odomètre journalier
  • Surveillance de langle mort
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Siège à réglage électrique
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Essuie-glace arrière
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Hayon électrique
  • Volant chauffant
  • Banquette arrière divisée

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