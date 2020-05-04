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2018 Volkswagen Tiguan

OBTENEZ UN 2019 AU PRIX 2018 !

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2018 Volkswagen Tiguan

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Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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+ taxes & licensing

  • 7,891KM
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  • Listing ID: 4978476
  • Stock #: 9225UD
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Volkswagen-Tiguan-2018-id7752436.html

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+ MAGS 18 POUCES
+ TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE
+ TOIT PANORAMIQUE
+ CAMÉRA 360
+ DÉTECTEUR d'ANGLES MORTS
+ DÉTECTEUR DE PRÉ-COLLISION
+ AVERTISSEUR DE TRAFFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE
+ AUTO START & STOP
+ SYSTÈME DE SON FENDER
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO / MIRROR LINK
+ CUIR
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGES ÉLECTRIQUE MÉMOIRE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Toit panoramique
  • Banquette arrière divisée

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