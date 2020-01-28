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2018 Volvo XC60

T6 R-DESIGN AWD + GARANTIE + NAVI + TOIT

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2018 Volvo XC60

T6 R-DESIGN AWD + GARANTIE + NAVI + TOIT

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$46,989

+ taxes & licensing

  • 33,266KM
  • Used
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  • Listing ID: 4556136
  • Stock #: 9148U
  • VIN: YV4A22RM4J1033575
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Volvo-XC60-2018-id7680026.html

* * GARANTIE VOLVO JUSQUAU 17 MAI 2022 / 80 000 KM !! * *

+ R-DESIGN
+ NAVIGATION
+ TOIT PANORAMIQUE
+ MAGS 21" TECH MATTE BLACK DIAMOND
+ CAMERA 360
+ PARK ASSIST
+ REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
+ DETECTEUR DANGLES MORTS
+ AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE
+ AVERTISSEUR DE COLLISION ARRIERE
+ AVERTISSEUR DE CIRCULATION TRANSVERSALE
+ ASSISTANCE AU CONDUCTEUR
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
+ SYSTEME AUDIO HAUTE PERFORMANCE
+ CUIR NAPPA & SUEDE
+ SIEGES SPORT R-DESIGN
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGES MEMOIRE
+ CLIMATISATION AVANT & ARRIERE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ ECRAN TACTILE
+ DRIVE MODE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ HAYON INTELLIGENT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES LED AUTOMATIQUE
+ CACHE-BAGAGE ET BIEN PLUS !!

CE LUXUEUX VOLVO XC60 EST EQUIPPE DUN MOTEUR 2.0L DEVELOPPANT JUSQUA 316 CHEVAUX AINSI QUE 295 LBS DE COUPLE !!EN PLUS DOFFRIR DES PERFORMANCES SAISISSANTES, IL POSSEDE UN HABITACLE DES PLUS LUXUEUX EQUIPPE DES DERNIERS TECHNOLOGIES AINSI UN LOOK RAFFINE ET PRESTIGIEUX !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Toit panoramique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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