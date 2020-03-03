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2019 Toyota Highlander

NIGHTSHADE| INTÉGRALE| NOIR SUR NOIR

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2019 Toyota Highlander

NIGHTSHADE| INTÉGRALE| NOIR SUR NOIR

Location

Toyota Drummondville

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4

819-477-1414

  1. 4775361
  2. 4775361
  3. 4775361
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$45,984

+ taxes & licensing

  • 15,370KM
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  • Listing ID: 4775361
  • Stock #: P2686-TOY
  • VIN: 5TDJZRFH8KS972926
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Highlander-2019-id7726251.html

LA VERSION *NIGHTSHADE* VOUS OFFRE, LES JANTES EN ALUMINIUM NOIR 19 POUCES, LA CALANDRE SPORT, LES LONGERONS DE TOIT PEINT NOIR, LES GARNITURES INTÉRIEURES SPORT, L'ÉCLAIRAGE AMBIANT, LES PHARES ANTIBROUILLARD À DEL, LES RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIR, LES POIGNÉES DE PORTIÈRES NOIR, L'AILERON ARRIÈRE NOIR, LES FEUX ARRIÈRES NOIR, LE TOIT OUVRANT, LES SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS, LE SYSTÈME DE NAVIGATION ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉ NEUF ET REPRIS EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. VÉHICULE AYANT EU UN SEUL PROPRIÉTAIRE ET ENTRETENU CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. AUCUNE RÉCLAMATION AU RAPPORT CARFAX. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC UN HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Odomètre journalier
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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