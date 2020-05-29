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2020 Hyundai Elantra

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  • 9,451KM
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  • Listing ID: 5169320
  • Stock #: 200081
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra-2020-id7795380.html

* * 1 SEUL DISPONIBLE * *

+ TOIT OUVRANT
+ ENSEMBLE SÉCURITÉ
+ GARANTIE 5 ANS / 100 000 KM COMPLÈTE HYUNDAI
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+ CAMÉRA DE RECUL
+ ASSISTANCE ROUTIERE 5 ANS / KM ILLIMITÉ
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Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Banquette arrière divisée

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