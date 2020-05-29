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2020 Hyundai IONIQ

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 8,546KM
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  • Listing ID: 5169299
  • Stock #: 9596U
  • VIN: KMHC75LD9LU192371
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Ioniq-2020-id7795556.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQUAU 22 JANVIER 2025 / 100 000 KM !! * *

+ NAVIGATION
+ BLUELINK
+ CHAINE AUDIO DE LUXE HARMAN / KARDON
+ REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
+ ALERTE DE COLLISION FRONTALE
+ ASSISTANCE AU SUIVI DE VOIE
+ DÉTECTEUR d'ANGLES MORTS
+ ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE
+ ECRAN TACTILE DE 10.25 POUCES
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CAMÉRA DE RECUL
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT & ARRIÈRE CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ DRIVE MODE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ RÉTROVISEURS DÉGIVRANTS
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CETTE SUPERBE IONIQ VOUS OFFRE UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SYNCHRONE DE 45 KW AINSI QUN MOTEUR KAPPA DE 1.6L PERMETTANT UNE AUTONOMIE DE 1000 KM TOTAL !! ELLE PERMET EGALEMENT UNE CONDUITE STRICTEMENT ELECTRIQUE SUR PLUS DE 47 KM !! DE PLUS, CETTE VOITURE ÉCOLOGIQUE VOUS ASSURE SÉCURITÉ, UNE INCROYABLE INSONORISATION , UNE CONDUITE DYNAMIQUE, DES TECHNOLOGIES DE POINTES AINSI QUUN VASTE ESPACE !! FAITES-VITE !!

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Banquette arrière divisée

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