2020 Hyundai IONIQ

+ taxes & licensing
819-478-8148
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
819-478-8148
+ taxes & licensing
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Ioniq-2020-id7795556.html
* * GARANTIE HYUNDAI JUSQUAU 22 JANVIER 2025 / 100 000 KM !! * *
+ NAVIGATION
+ BLUELINK
+ CHAINE AUDIO DE LUXE HARMAN / KARDON
+ REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
+ ALERTE DE COLLISION FRONTALE
+ ASSISTANCE AU SUIVI DE VOIE
+ DÉTECTEUR d'ANGLES MORTS
+ ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE
+ ECRAN TACTILE DE 10.25 POUCES
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CAMÉRA DE RECUL
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT & ARRIÈRE CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ DRIVE MODE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ RÉTROVISEURS DÉGIVRANTS
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ CACHE-BAGUAGE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !!
CETTE SUPERBE IONIQ VOUS OFFRE UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SYNCHRONE DE 45 KW AINSI QUN MOTEUR KAPPA DE 1.6L PERMETTANT UNE AUTONOMIE DE 1000 KM TOTAL !! ELLE PERMET EGALEMENT UNE CONDUITE STRICTEMENT ELECTRIQUE SUR PLUS DE 47 KM !! DE PLUS, CETTE VOITURE ÉCOLOGIQUE VOUS ASSURE SÉCURITÉ, UNE INCROYABLE INSONORISATION , UNE CONDUITE DYNAMIQUE, DES TECHNOLOGIES DE POINTES AINSI QUUN VASTE ESPACE !! FAITES-VITE !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8