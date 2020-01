2014 Ford E150

https://www.autoaubaine.com/Ford-E-150-c7651336.html



Depuis 27 ans, Carette Automobiles est une entreprise familiale offrant le plus beau choix en Beauce Appalaches avec plus de 150 véhicules en inventaire. Tous vérifiés et garanties à 100%, en grande partie 1 seul propriétaire et jamais accidentés. Un rapport Carfax vous est remis sur demande lors de l'achat. Taux à partir de 4.95%, en plus de la 1er, 2e, 3e et 4e chance au crédit.



Venez rencontrer un membre de notre famille pour qui l'honnêteté et le service est une priorité depuis le début.



Tout notre inventaire au www.caretteauto.com



Additional Features Contactez-nous pour plus de details!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.