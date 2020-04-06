Menu
Account
Sign In

2016 Subaru Outback

4dr Wgn 3.6R Limited

Watch This Vehicle

2016 Subaru Outback

4dr Wgn 3.6R Limited

Location

Subaru Outaouais

965, Boul. Saint-Joseph,, Gatineau, QC J8Z 1W8

819-777-4341

Contact Seller

$22,995

+ taxes & licensing

  • 71,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4850859
  • Stock #: l720a
  • VIN: 4S4BSFNC4G3357498
Exterior Colour
Tan
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.subaruoutaouais.com/occasion/Subaru-Outback-2016-id7734588.html

FINANCEMENT À PARTIR DE 1.99% | FINANCING FROM 1.99% VÉHICULE CERTIFIÉ SELON UNE INSPECTION COMPLÈTE DE 152 POINTS. INSPECTION EFFECTUÉE PAR NOS MÉCANICIENS D'EXPÉRIENCE, SPÉCIALISTES DE VÉHICULES SUBARU. VOUS PROFITEREZ D'UNE GARANTIE DU MANUFACTURIER, PARE-CHOCS À PARE-CHOCS, À L'ACHAT DE CE VÉHICULE!! NON SEULEMENT VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA SÉCURITÉ ACCRUE OFFERTE PAR VOTRE VÉHICULE SUBARU, NOUS VOUS PROCURONS ÉGALEMENT LA PAIX D'ESPRIT AVEC UNE GARANTIE PARE-CHOCS À PARE-CHOCS VALIDE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS. AUSSI DISPONIBLE AVEC LE TAUX DE FINANCEMENT À PARTIR DE 1.99%! 499$ POUR LA PRÉPARATION BON DÉPART NON-INCLUS DANS LE PRIX AFFICHÉ SUBARU OUTAOUAIS, À VOTRE SERVICE DEPUIS 1997.
Additional Features
  • Contactez-nous pour plus de details!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Subaru Outaouais

2017 Subaru Impreza ...
 61,000 KM
$16,495 + tax & lic
2016 Subaru XV Cross...
 95,000 KM
$17,995 + tax & lic
2013 Subaru Impreza ...
 85,000 KM
$10,995 + tax & lic
Subaru Outaouais

Subaru Outaouais

965, Boul. Saint-Joseph,, Gatineau, QC J8Z 1W8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-777-XXXX

(click to show)

819-777-4341

Send A Message