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2017 Subaru Outback

Limited | À PARTIR DE 1.99% | FROM 1.99% |

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2017 Subaru Outback

Limited | À PARTIR DE 1.99% | FROM 1.99% |

Location

Subaru Outaouais

965, Boul. Saint-Joseph,, Gatineau, QC J8Z 1W8

819-777-4341

  1. 4752213
  2. 4752213
  3. 4752213
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$24,995

+ taxes & licensing

  • 44,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4752213
  • Stock #: C002
  • VIN: 4S4BSCLCXH3349909
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.subaruoutaouais.com/occasion/Subaru-Outback-2017-id7721452.html

FINANCEMENT À PARTIR DE 1.99% | FINANCING FROM 1.99% VÉHICULE CERTIFIÉ SELON UNE INSPECTION COMPLÈTE DE 152 POINTS. INSPECTION EFFECTUÉE PAR NOS MÉCANICIENS D'EXPÉRIENCE, SPÉCIALISTES DE VÉHICULES SUBARU. VOUS PROFITEREZ D'UNE GARANTIE DU MANUFACTURIER, PARE-CHOCS À PARE-CHOCS, À L'ACHAT DE CE VÉHICULE!! NON SEULEMENT VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA SÉCURITÉ ACCRUE OFFERTE PAR VOTRE VÉHICULE SUBARU, NOUS VOUS PROCURONS ÉGALEMENT LA PAIX D'ESPRIT AVEC UNE GARANTIE PARE-CHOCS À PARE-CHOCS VALIDE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS. AUSSI DISPONIBLE AVEC LE TAUX DE FINANCEMENT À PARTIR DE 1.99%! SUBARU OUTAOUAIS, À VOTRE SERVICE DEPUIS 1997. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- THIS VEHICLE IS CERTIFIED THROUGH A 152 POINTS INSPECTION. INSPECTION IS ACHIEVED BY OUR EXPERIENCED MECHANICS, SPECIALIZED IN SUBARU VEHICLES. YOU WILL BENEFIT FROM THE MANUFACTURER'S BUMPER TO BUMPER WARRANTY BY PURCHASING THIS VEHICLE!! NOT ONLY WILL YOU TAKE ADVANTAGE OF THE ADVANCED SAFETY OFFERED BY YOUR SUBARU, WE WILL INCLUDE PEACE OF MIND WITH A BUMPER TO BUMPER WARRANTY, VALID IN CANADA AND THE UNITED-STATES. INCLUDED AS WELL WITH THE 1.99% FINANCING RATE! SUBARU OUTAOUAIS, AT YOUR SERVICE SINCE 1997.
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