2015 Jeep Compass

http://ile-perrot.automobileendirect.com/occasion/Jeep-Compass-2015-id7630218.html



HIGH ALTITUDE 4X4 CUIR TOIT OUVRANT MAGS SIEGE CHAUFFANT AUTOMATIQUE



Avec plus de 2000 véhicules en inventaire, Automobile en Direct, c'est un vaste inventaire de véhicules d'occasion, avec toutes les marques et tous les modèles offerts au meilleur rapport qualité/prix sur le marché.



Pourquoi acheter chez Automobile En Direct :



- Une garantie prolongée unique et exclusive

- Un véhicule inspecté en plus de 150 points

- Un financement simple et facile, 2ième et 3ième chance au crédit, 100% approuvé

- Un meilleur prix pour votre échange

- Un service de commande spéciale



Ce véhicule ne correspond pas exactement à ce que vous recherchez?

2000 véhicules en inventaire, 5 succursales, ouvert 7 jours / 5 soirs

Visitez notre site web : automobileendirect.com.

____________________



With more than 2000 vehicles in stock, Automobile en Direct has a vast inventory of used vehicles, with all the brands and all the models offered at the best quality / price ratio on the market.



Why buy at Automobile en Direct:



- A unique and exclusive extended warranty

- A 150 point inspection on vehicle.

- Simple and easy financing, 2nd and 3rd chance credit, 100% approved

- More $ for your exchange

- A special order service

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Aileron

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Porte-bagages (toit)

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Ouvre-porte de garage intégré

Intérieur en cuir

4 Roues motrices

Odomètre journalier

Verrouillage sans clé

Miroirs électriques

Télédéverrouillage

Appuie-bras central

Console Centrale

Essuie-glace arrière

Sièges arrières rabattables

Sièges chauffants - Avant

Jantes en Aluminium

Phares halogènes

Tachymètre

Protège-capot

Déflecteur de fenêtres

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.