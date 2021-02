Vehicle Features

Additional Features Radio Satellite Jantes en alliage Phares automatiques Phares antibrouillard Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Vitres électriques Porte-bagages (toit) Coussins gonflables latéraux Rétroviseurs électriques Intérieur en cuir Contrôle de traction Rétroviseurs chauffants Essuie-glace arrière Pare-soleil avec miroir illuminé Sièges chauffants Toit panoramique Console à l'avant Hayon électrique Volant en cuir Système de freinage antiblocage (ABS) Ouverture à distance du coffre arrière Sièges mémoire Accoudoir central Odomètre de voyage Contrôle de montée en côte

