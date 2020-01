2018 Honda CR-V

https://www.hondaileperrot.com/occasion/Honda-CRV-2018-id7656237.html CR-V EX-L, tres bak km , un seul proprietaire , jamais accidentée Sièges en cuir , toit ouvrant, caméra latéral, caméra de recul et régulateur de vitesse, honda sensing technologie ,Coussin gonflable pour le conducteur,Coussin gonflable pour le passager,Coussin gonflable latéral avant,Coussin gonflable pour la tête avant,Coussin gonflable arrière pour la tête,Régulateur de la température,Climatisation multizone,Climatisation,Système de sécurité,Chaîne stéréo AM/FM,ABS,Freins à disque aux 4 roues,Régulateur de vitesse,Dégivreur arrière,Verrouillage de sécurité pour enfants,Tapis protecteurs,Feux de jour,Accès sans clé,Verrouillage électrique des portes,Rétroviseurs chauffants,Rétroviseur(s) électrique(s),Toit ouvrant/vitré,Siège conducteur à réglage électrique,Siège passager à réglage électrique,Accès au coffre sur le siège arrière,Sièges en cuir,Sièges baquets,Direction assistée,Volant réglable,Pneu de secours temporaire,Système antipatinage,En aluminium,Glaces électriques,Essuie-glaces intermittents,Generic Sun/Moonroof,Radio par satellite,Lecteur MP3,Phares antibrouillards,Siège(s) avant chauffant(s),Glaces teintées,Essuie-glaces intermittents à cadence variable,Commandes audio au volant,Antidémarreur,Phares automatiques,Garniture intérieure en grain de bois,Rétroviseur intérieur à atténuation automatique,Clignotants intégrés,Miroir de courtoisie côté conducteur,Miroir de courtoisie côté passager,Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur,Miroir de courtoisie éclairé côté passager,Mémoire pour le rétroviseur,Soutien lombaire réglable côté conducteur,Mémoire pour le siège,Volant en cuir,Ouverture du coffre à distance,Système de surveillance de la pression des pneus,Ordinateur de voyage,Ouvre-porte de garage universel,Connectivité Bluetooth,Télématiques,Démarreur à distance,Caméra de recul,Hayon relevable à commande électrique,Contrôle de stabilité,Assistance de freinage,Démarrage sans clé,Entrée audio auxiliaire,Siège(s) arrière chauffant(s),Cache bagages,Banquette arrière,Détecteur de passager pour coussin gonflable,Avertisseur de sortie de voie,Volant chauffant,Système de suivi de voie,Régulateur de vitesse adaptatif,Intégration d'appareil intelligent,Requires Subscription





Additional Features Contactez-nous pour plus de details!

Tout équipé

Transmission intégrale

