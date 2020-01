2016 Audi S4

http://promotions.joliettedodge.com/occasion/Audi-S4-2016-id7661523.html



BLACK OPTIC CARBON, CUIR, TOIT, NAVIGATION, BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL, 4X4, MIROIRS ET SIÈGES CHAUFFANTS, MAGS, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, AIR CONDITIONNÉ, VITRES ÉLECTRIQUES, PORTE ÉLECTRIQUE, RÉGULATEUR DEVITESSE, FREINS ABS Véhicule inspecté par un mécanicien professionnel certifié. Le véhicule a été inspecté réparé et certifié. Notre concessionnaire approuvé CAA QUÉBEC offre le rapport Carproof et le kilométrage est certifié par notre machine ultra-moderne de la concession. Grâce à des ententes exclusives, nous offrons un financement à partir de 0.9% disponible et nous avons des spécialistes de 2ième et 3ième chance au crédit sur place avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Pré-approbation de crédit disponible! Nous reprenons les échanges de toutes marques et grâce à notre important réseau, nous offrons le maximum pour votre véhicule d'échange! Avec plus de 30 ans en service, Joliette Dodge est encore une entreprise familiale qui sait être à l'écoute de ses clients. C'est pourquoi nous avons des avis moyen de 4.5 étoiles sur 5 à travers toute nos plate-forme confondu (Google, Facebook, Reviewsii). Nous sommes à seulement 25 minutes de l'est de Montréal et de Terrebonne au coin de l'autoroute 158 et 31. Nous offrons un service de livraison de véhicule par remorque fermée à la grandeur de la province. INFOS 7 jours sur 7 via APPEL ou TEXTO : 450-760-8834. Réponse rapide garantie. Faite une demande internet ou appelez nous et voyez pourquoi chez Joliette Dodge, c'est la meilleure transaction, POINT FINAL! Vous cherchez un 4X4 SUV « Truck » Jeep ou encore même un camion diesel? www.joliettedodge.com c'est plus de 400 véhicules disponibles! (Si vous habitez à plus de 50km de la concession, avant de passer pour votre première visite, renseignez-vous au préalable sur la possibilité d'obtenir une carte d'essence sur place à votre arrivé lorsque vous venez voir un véhicule). INFOS 24H/24, 7Jours/7: 450-760-8834 -- We also speak English! We are at 25 min of Montreal. We're a family owned business for more than 33 years. We have one of the highest ratings of customer satisfaction in Quebec. See it by yourself: Text or Call us 7 days a week at 450-760-8834. Rapid response guaranteed! Prior to come see the vehicle for the first time, inform you on how you can get a gas card of on site if you come from more than 50km away! Joliette Dodge, the best place to buy a vehicle, that's it, that's all! Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:'Tableau Normal' mso-tstyle-rowband-size:0 mso-tstyle-colband-size:0 mso-style-noshow:yes mso-style-priority:99 mso-style-parent:'' mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin:0cm mso-para-margin-bottom:.0001pt mso-pagination:widow-orphan font-size:10.0pt font-family:'Times New Roman','serif'}

Additional Features Freins ABS

Toit ouvrant

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Vitres électriques

Air climatisé

Intérieur en cuir

Traction intégrale

Sièges chauffants

Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.