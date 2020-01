2012 Chevrolet Silverado 1500

https://www.hyundaisaguenay.ca/occasion/Chevrolet-Silverado_1500-2012-id7650056.html



4X4



Pneus d'hiver sur roues, pneus d'été sur mags, climatisation, vitres électriques, régulateur de vitesse, bluetooth,, et beaucoup plus....



Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

4 Roues motrices

Crochet remorquage arrière

Système GPS

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

Transmission Automatique - 4 vitesses

