2016 Lamborghini Aventador

https://www.autoaubaine.com/Lamborghini-Aventador-c7671265.html



Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster 2016



Aventador LP700-4 Roadster - Grigio Titans, Park Assist (Front and Rear sensors with Rear View Camera), Heated Seats, Carbon Fiber Engine Bay, Hard Top Carbon Fiber, Rear Exterior Carbon Fiber Package, Sensonum Premium sound system, Navigation System, Branding Package, Travel Package, Dione Forged rims 20"/21" high gloss black, Carbon Ceramic Brake with Yellow Calipers. Pour plus d'information, svp nous contacter.

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Antipatinage

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Démarrage sans clé

Air climatisé

Aide au stationnement (capteurs)

Essuie-glace détecteur de pluie

Sièges électriques

Télédéverrouillage

Phares aux Xénon

Sièges chauffants

Tachymètre

