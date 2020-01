2017 Chevrolet Silverado 1500

https://www.hondacharlevoix.com/occasion/Chevrolet-Silverado_1500-2017-id7665231.html



Faites tourner les têtes dans ce véhicule qui a fier allure !

L' Édition RedLine lui donne un look de méchant garçon avec la calandre noir, les superbes roues en alliages noires avec la touche RedLine, les crochets de remorquage rouges ainsi que les logos du véhicules rouges et noirs d'origine !

Et là, on a pas encore parler de la suspension Z71, parfaite pour les routes cahoteuses vers votre chalet !

Ne ratez surtout pas cette occasion !!!

Media / Nav / Comm On Star

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Phares antibrouillards

Marchepieds

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Radio HD

Phares haute intensité

4 Roues motrices

Crochet remorquage arrière

Système GPS

Points d'ancrage pour sièges d'enfant

Système de surveillance de la pression des pneus

Miroirs ajustables de l'intérieur

Port USB

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges chauffants

Portes électriques

Tachymètre

Intérieur Tissus

Vitres teintées

Attelage remorque

Système ON-STAR

Cabine allongé (4 portes)

