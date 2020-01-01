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2011 Jeep Wrangler

4WD 4dr Sahara

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2011 Jeep Wrangler

4WD 4dr Sahara

Location

Palmer Auto

1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7

514-639-1111

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$20,588

+ taxes & licensing

  • 112,325KM
  • Used
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  • Listing ID: 4469922
  • VIN: 1j4ba5h18bl592887
Exterior Colour
Bourguogne
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.palmer-auto.ca/occasion/Jeep-Wrangler-2011-id7661145.html

FINANCEMENT AVEC PLUS DE 10 INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1-2-3 CHANCE AU CRÉDIT FAILLITES-PROPOSITION-PREMIER CRÉDIT-NOUVELLE ARRIVANT BIEN VENUE ! RETOURS DE LOCATION ET ÉCHANGES-VÉHICULE PROVENANTS DIRECTEMENT DE CONCESSIONNAIRES CERTIFIERS

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Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Barre de sécurité
  • Prise de courant 400 W (115 V)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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