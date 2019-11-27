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2012 Toyota Yaris

5dr HB LE

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2012 Toyota Yaris

5dr HB LE

Location

Palmer Auto

1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7

514-639-1111

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$5,288

+ taxes & licensing

  • 267,746KM
  • Used
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  • Listing ID: 4370241
  • VIN: jtdktud3xcd507268
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.palmer-auto.ca/occasion/Toyota-Yaris-2012-id7640648.html

FINANCEMENT AVEC PLUS DE 10 INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1-2-3 CHANCE AU CRÉDIT FAILLITES-PROPOSITION-PREMIER CRÉDIT-NOUVELLE ARRIVANT BIEN VENUE ! RETOURS DE LOCATION ET ÉCHANGES-VÉHICULE PROVENANTS DIRECTEMENT DE CONCESSIONNAIRES CERTIFIERS

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Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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