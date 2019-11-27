Menu
Account
Sign In

2013 RAM 1500

4WD Crew Cab 149

Watch This Vehicle

2013 RAM 1500

4WD Crew Cab 149

Location

Palmer Auto

1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7

514-639-1111

Contact Seller

$15,288

+ taxes & licensing

  • 180,288KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4387644
  • VIN: 1C6RR7GT9DS587452
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.palmer-auto.ca/occasion/RAM-1500-2013-id7644505.html

FINANCEMENT AVEC PLUS DE 10 INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1-2-3 CHANCE AU CRÉDIT FAILLITES-PROPOSITION-PREMIER CRÉDIT-NOUVELLE ARRIVANT BIEN VENUE ! RETOURS DE LOCATION ET ÉCHANGES-VÉHICULE PROVENANTS DIRECTEMENT DE CONCESSIONNAIRES CERTIFIERS

25 ANS D'EXPÉRIENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR ! CARPROOF GRATUIT SUR TOUT LES VÉHICULES ! ON VOUS ATTENDS !

VÉHICULES DE TOUTES MARQUE !

HONDA TOYOTA NISSAN GM FORD MERCEDES BMW AUDI KIA HYUNDAI ET BIEN PLUS !
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Écran multimédia

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Palmer Auto

2015 Nissan Rogue FW...
 90,900 KM
$13,888 + tax & lic
2012 Toyota Yaris 5d...
 268,061 KM
$5,288 + tax & lic
2016 Honda Pilot 4WD...
 49,156 KM
$34,888 + tax & lic
Palmer Auto

Palmer Auto

1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

514-639-XXXX

(click to show)

514-639-1111

Send A Message