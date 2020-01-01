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2014 Hyundai Accent

5DR HB MAN L

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2014 Hyundai Accent

5DR HB MAN L

Location

Palmer Auto

1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7

514-639-1111

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$5,988

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  • 96,852KM
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  • Listing ID: 4404921
  • VIN: kmhct5ae8eu142104
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.palmer-auto.ca/occasion/Hyundai-Accent-2014-id7648537.html

FINANCEMENT AVEC PLUS DE 10 INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1-2-3 CHANCE AU CRÉDIT FAILLITES-PROPOSITION-PREMIER CRÉDIT-NOUVELLE ARRIVANT BIEN VENUE ! RETOURS DE LOCATION ET ÉCHANGES-VÉHICULE PROVENANTS DIRECTEMENT DE CONCESSIONNAIRES CERTIFIERS

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Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu

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