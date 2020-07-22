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2014 Lexus IS 250

80,825 KM

Details Description Features

$23,864

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2014 Lexus IS 250

2014 Lexus IS 250

F SPORT II AWD; CUIR TOIT CAMERA ANGLES MORT TOIT-OUVRANT - MONITEUR ANGLES MORT - SIÈGES CHAUFFANT ET VENTILÉ - VOLANT CHAUFFANT - CAMÉRA

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2014 Lexus IS 250

F SPORT II AWD; CUIR TOIT CAMERA ANGLES MORT TOIT-OUVRANT - MONITEUR ANGLES MORT - SIÈGES CHAUFFANT ET VENTILÉ - VOLANT CHAUFFANT - CAMÉRA

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5386310
  2. 5386310
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  • Listing ID: 5386310
  • Stock #: L2649A
  • VIN: JTHCF1D29E5000357

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80,825KM
Used
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir Obsidienne
  • Interior Colour Noir
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Doors 4-door
  • Mileage 80,825 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-IS 250-c7835156.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE.TRACTION INTÉGRALE, TOIT OUVRANT, NAVIGATION, CAMÉRA DE RECUL AVEC ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORT, INTÉRIEUR CUIR F SPORT / APPLIQUÉ MÉTALLISÉE, SIÈGES AVANT F SPORT / ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / WMA / USB / AUX / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUTS-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / F SPORT À 3 BRANCHES / CHAUFFANT AVEC PÉDALIER DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE, SYSTÈME SMARTKEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, JANTES F SPORT 18'' ET ENCORE PLUS!!



DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE, GROUPE D'INSTRUMENT LFA COMPLET, CALANDRE AVANT F SPORT, PACKAGE AVANT AÉRODYNAMIQUE, PLAQUES DE SEUIL DE PORTIÈRE AVANT, ROUE F SPORT 18'', ORNEMENT DE ROUE, VOLANT F SPORT 3 BRANCHES, POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE ET DRIVE MODE SELECT AVEC MODE SPORT +.



GROUPE F SPORT II. BAS KILOMÉTRAGE. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Freins ABS
Lecteur CD
Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Climatisation
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Coussins gonflables latéraux
Freins à disque
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Rétroviseur à atténuation automatique
Siège conducteur - soutien lombaire
Siège passager - soutien lombaire
Sièges baquets
Volant ajustable
Volant gainé de cuir
Aluminium
Anti-démarreur
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseur électrique
Rétroviseurs chauffants
Siège à réglage électrique
Sièges chauffants - Avant

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