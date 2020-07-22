2014 Lexus IS 250

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210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
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JAMAIS ACCIDENTÉ, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE.TRACTION INTÉGRALE, TOIT OUVRANT, NAVIGATION, CAMÉRA DE RECUL AVEC ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORT, INTÉRIEUR CUIR F SPORT / APPLIQUÉ MÉTALLISÉE, SIÈGES AVANT F SPORT / ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / WMA / USB / AUX / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUTS-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / F SPORT À 3 BRANCHES / CHAUFFANT AVEC PÉDALIER DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE, SYSTÈME SMARTKEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, JANTES F SPORT 18'' ET ENCORE PLUS!!
DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE, GROUPE D'INSTRUMENT LFA COMPLET, CALANDRE AVANT F SPORT, PACKAGE AVANT AÉRODYNAMIQUE, PLAQUES DE SEUIL DE PORTIÈRE AVANT, ROUE F SPORT 18'', ORNEMENT DE ROUE, VOLANT F SPORT 3 BRANCHES, POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE ET DRIVE MODE SELECT AVEC MODE SPORT +.
GROUPE F SPORT II. BAS KILOMÉTRAGE. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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