2015 Honda Fit

https://www.autoaubaine.com/Honda-Fit-c7654849.html NOUS VOULONS ACHETER VOTRE VÉHICULE MÊME SI VOUS N'ACHETEZ PAS CHEZ NOUS! ÉVALUATION PROFESSIONNELLE EN 15 MINUTES, CHÈQUE EN MAXIMUM 48 HEURES! NOS VÉHICULES D'OCCASION PROVIENNENT EN GRANDE MAJORITÉ DE NOS CLIENTS, DONC VOUS ÊTES GARANTIS D'AVOIR UN VÉHICULE DE QUALITÉ AVEC UN HISTORIQUE CONNU. PROFITEZ DE NOS PROMOTIONS EN MAGASIN ET EN LIGNE! Ouvert aussi les soirs de semaine et le samedi. À quelques minutes du centre-ville de Montréal et de l'aéroport. Financement disponible 100% approuvé en 1, 2 et 3ieme chance au crédit. Véhicules inspectés par nos mécaniciens certifiés. Prix très compétitifs pour de véhicules de qualité triés sur le volet. Venez voir le véhicule et bénéficiez d'un service aimable et sans pression. Si vous changez d'avis, vous bénéficiez de cinq jours ou 300 km pour échanger votre véhicule parmi notre inventaire de 300+ voitures (voir détails en concession). Nous achetons de véhicules de toute marque et modèle et ce, sans obligation d'achat! Faites confiance à Spinelli, en affaire depuis 1922! Toujours plus pour moins chez Spinelli!

Contactez-nous maintenant pour en savoir plus 514-637-6565 ou www.spinellihonda.com

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Tapis protecteurs

Aileron

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Port USB

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Télédéverrouillage

Essuie-glace arrière

Sièges arrières rabattables

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Portes électriques

Enjoliveurs

Tachymètre

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.