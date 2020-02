2015 Lexus IS 250

https://www.autoaubaine.com/Lexus-IS 250-c7692061.html JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 12 AVRIL 2021 OU 110,000 KM. TRACTION INTÉGRALE, TOIT OUVRANT, NAVIGATION, CAMÉRA DE RECUL AVEC ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORTS, INTÉRIEUR CUIR F SPORT / ACCENT MÉTALLISÉE, SIÈGES AVANT F SPORT / ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / WMA / USB / AUX / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUTS-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / F SPORT À 3 BRANCHES / CHAUFFANT AVEC PÉDALE DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE, SYSTÈME SMARTKEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, JANTES F SPORT 18'' ET ENCORE PLUS!! DÉTAILS F SPORT: CALANDRE AVANT / PACKAGE AÉRODYNAMIQUE AVANT / PLAQUES DE SEUIL AVANT / SIÈGES / POMMEAU DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE / VOLANT 3 BRANCHES / GROUPE D'INSTRUMENT LFA COMPLET / ROUES F SPORT 18'', ORNEMENT DE ROUE.

GROUPE 250 F SPORT II AWD. BAS KILOMÉTRAGE, ENTRETIEN RÉGULIER COMPLÉTÉ EN CONCESSION LEXUS. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.

Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!

POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE. www.spinellilexuslachine.com

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Rétroviseur à atténuation automatique

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Aluminium

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges chauffants - Avant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.