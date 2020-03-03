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2016 Lexus IS 300

PREMIUM, AWD CUIR NOIR, VOLANT CHAFFANT, MAGS 18' TRES PROPRE, SIÈGES VENTILÉS, TOIT OUVRANT

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2016 Lexus IS 300

PREMIUM, AWD CUIR NOIR, VOLANT CHAFFANT, MAGS 18' TRES PROPRE, SIÈGES VENTILÉS, TOIT OUVRANT

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 4743999
  2. 4743999
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$24,887

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  • 86,333KM
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  • Listing ID: 4743999
  • Stock #: L2564
  • VIN: JTHCM1D21G5001401
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Lexus-IS 300-c7720022.html

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www.spinellilexuslachine.com

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