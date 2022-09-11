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2016 Lexus NX 200t

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT BAS KILOMÉTRAGE - INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - MONITEUR ANGLES MORT - SONAR DE STATIONNEMENT

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2016 Lexus NX 200t

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT BAS KILOMÉTRAGE - INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - MONITEUR ANGLES MORT - SONAR DE STATIONNEMENT

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

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$33,988

+ taxes & licensing

  • 30,625KM
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  • Listing ID: 4445943
  • Stock #: L2529
  • VIN: JTJBARBZ8G2086661
Exterior Colour
Ultra Blanc
Interior Colour
Rouge Rioja
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX 200t-c7655332.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE 2022 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL / SONAR DE STATIONNEMENT ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORT, INTÉRIEUR CUIR F SPORT / GARNITURE MÉTALLIQUE, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / WMA / AUX / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR F SPORT / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE, HAYON ÉLECTRIQUE, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, PHARES ANTIBROUILLARD À LED ET ENCORE PLUS!!

DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION À CALIBRAGE SPORT, CALANDRE AVANT / SIÈGES / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES F SPORT / JANTES 18'' F SPORT / ORNEMENT DE ROUE ET PHARES ANTIBROUILLARD À LED.

GROUPE F SPORT II AWD. VOITURE TRÈS RECHERCHÉ. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.


Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!


POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.

www.spinellilexuslachine.com

Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Cache bagages
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Radio HD
  • Aluminium
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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